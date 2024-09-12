Yunanistan'daki Yeni Camii Restore Edilecek

Yunanistan Kültür Bakanlığınca yapılan açıklamada, Vodina'da bir dönem 9 caminin bulunduğu ancak sadece Yeni Cami'nin ayakta kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, caminin yapısının neredeyse tamamen korunduğu ve minaresinin de bozulmadan bugüne ulaştığı belirtildi.

Restorasyon çalışmalarına yakın zamanda başlanacağı belirtilen açıklamada, caminin, şehrin çok kültürlü havasını güçlendirecek bir anıtsal yapı olarak yeniden değerlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

17. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilen Yeni Cami, zaman içinde çeşitli işlevler görmüş ve 1912'de hapishane olarak kullanılmıştı. 1924'te ise Mübadil Müslüman Mülkler İdaresine devredilen cami, 1937'de koruma altına alınmıştı.