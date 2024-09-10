Rusya, Ukrayna İle Müzakereye Kapıyı Kapadı

Rusya Güvenlik Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya'daki bir televizyon kanalına verdiği röportajda Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun ağustos başından bu yana Ukrayna'da yaklaşık 1000 kilometrekare toprak ele geçirdiğini belirten Şoygu, "Onlar (Ukraynalılar), her gün 28 kilometrekare kaybediyorlar. Bundan ziyade onlar, her gün 2 bin askerini kaybediyor" dedi. Ukrayna ordusunun ağustos başında Rus toprağı Kursk bölgesine girdiğini hatırlatan Şoygu, "Ukrayna, Donbas konusunda dikkatimizi dağıtarak Kursk'a askerlerimizi sevk etmemizi sağlamayı hedefliyordu. Ancak yeterli sayıda askerimiz var" diye konuştu.

'TERÖRİSTLERLE MÜZAKERE ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ'

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere ihtimalini değerlendiren Şoygu'nun açıklaması şöyle:

"Teröristlerle müzakere etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Onlar, terörist. Çünkü Kursk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik saldırı düzenleme çabası nükleer terör. Ukraynalı askerler Kursk NGS'yi ele geçirmek istedi. Onları (Ukraynalı askerleri) topraklarımızdan atıncaya kadar, elbette herhangi bir müzakere yapmayacağız."

Şoygu, müzakerelerde 2022'de sağlanan İstanbul anlaşmalarının baz alınabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin daha önce nükleer ve enerji tesislerine, Karadeniz'deki ticari sivil filolara saldırılmaması teklifini yaptığını dile getiren Şoygu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu teklifi kabul etme kararı aldı. Ancak Ukraynalılar bir süre sonra bunu kabul etmedi ve buna şaşırdık. Kursk'taki olaylar başladığında her şeyi anladık" dedi.

GAZZE İÇİN 'İNSANİ YARDIM' AÇIKLAMASI

Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Şoygu, burada yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığını ve bunlardan kadın ve çocuk dahil 40 binden fazla insanın öldürüldüğünü belirterek, "İnsani yardımın sağlanması konusunda çalışmaların yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA