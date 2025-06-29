Rusya ve ABD'nin İstihbarat Başkanları Görüştü
Rusya ve ABD'nin istihbarat servisi başkanları telefonda görüştü.
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştü. Narışkin açıklamasında, “Amerikan mevkidaşımla telefon görüşmesi yaptım. Herhangi bir zamanda birbirimizi arama ve ilgimizi çeken konuları konuşma konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA