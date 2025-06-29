Rusya'dan Ukrayna'ya Yüzlerce İHA ve Füzelerle Saldırı

Rusya, Ukrayna'yı gece saatlerinde füze ve İHA'larla vurdu. Ukrayna Ordusu saldırılara karşılık veren bir F-16 pilotunun ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Rusya'dan Ukrayna'ya Yüzlerce İHA ve Füzelerle Saldırı
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Rusların bu saldırıda balistik, seyir ve uçaksavar güdümlüler olmak üzere 477 insansız hava aracı (İHA) ile 60 füze kullandığı kaydedildi. Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri tarafından 38 füze ve 211 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği geniş çaplı füze ve İHA saldırısını püskürtmeye çalışan bir F-16'yı daha kaybettiklerini açıkladı. Uçağın pilotunun da hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pilot, uçaktaki tüm silahları kullandı ve havadaki yedi hedefi vurdu. Sonuncusunu vurduğu sırada uçağı hasar gördü ve irtifa kaybetmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, pilotun elinden gelen her şeyi yaparak uçağı yerleşim bölgelerinden uzaklaştırdığını fakat kendisini uçaktan fırlatmak için zaman bulamadığını bildirdi.

Kaynak: DHA

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