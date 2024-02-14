Rusya, Ukrayna’yı vurdu: 3 ölü, 13 yaralı
Rus ordusunun Ukrayna’nın Donetsk bölgesine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Rusya, Ukrayna saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesine füzeli saldırı gerçekleştirdi.
Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, Selydove şehrinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ayrıca bir hastane ile çok sayıda evde büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.
Kaynak: İHA
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