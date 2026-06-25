Rusya-Ukrayna Savaşı Kızışacak: Zelenskiy 40 Günlü Operasyona Onay Verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’yı savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) 40 günlük "etki operasyonunu" onayladığını açıkladı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı Kızışacak: Zelenskiy 40 Günlü Operasyona Onay Verdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyrine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Yevgeni Khmara ile başkent Kiev’de bir araya geldiğini bildirdi.

OPERASYONLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede, SBU’ya bağlı birimlerin Rusya’ya yönelik orta ve uzun menzilli operasyonlarının değerlendirildiğini aktaran Zelenskiy, son aylarda farklı türlerde insansız hava araçlarının kullanımıyla cephe hattındaki pozisyonların korunmasında SBU’nun yüksek performans sergilediğini vurguladı.

'40 GÜNLÜK OPERASYONU ONAYLADIM'

Zelenskiy, bu kapsamda Rusya’ya yönelik muhtemel yeni saldırılara dikkat çekerek, "Saldırgan devleti savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla SBU’nun 40 günlük etki operasyonunu onayladım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin Rusya - Ukrayna savaşı
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