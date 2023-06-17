Rusya: Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerinden birini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'nın karar alma merkezlerinden birini vurduklarını açıkladı.

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Rusya: Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerinden birini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karar alma merkezlerinden birini uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da belirlenen bazı hedeflere saldırı gerçekleştirdiklerini belirten Konaşenkov, “16 Haziran’da Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, denizden ve havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri karar alma merkezlerinden birine grup saldırısı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı. Belirlenen nesneler vuruldu” diye konuştu.

Gün içerisinde Ukrayna ordusunun Güney Donetsk, Donetsk ve Zaporijya yönlerinde taarruz girişiminde bulunmaya devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 444 uçak, 239 helikopter, 4 bin 668 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 10 bin 47 tank, 1124 çok namlulu roketatar, 5 bin 141 obüs ve havan topu, 10 bin 996 özel askeri aracı imha ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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