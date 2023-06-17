Sudan’da saldırı: 5’i çocuk 17 ölü

Sudan’da gerçekleştirilen hava saldırısında 5’i çocuk olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Sudan’da saldırı: 5’i çocuk 17 ölü

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu, Hartum ve komşu Omdurman ile Bahri’de hava gücü avantajına sahipken, RSF ise yerleşim bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Ordunun dün ve bugün RSF’ye yönelik hava saldırılarını artırdığı, birkaç yerleşim bölgesini vurduğu belirtildi. General Yassir Al-Atta yaptığı açıklamada, halkı RSF’nin işgal ettiği evlerden uzak durma çağrısında bulundu. Al-Atta, "Çünkü onlara nerede olursa olsun saldıracağız" dedi. RSF’den yapılan açıklamada ise Hartum’un batısında orduya ait bir savaş uçağının düşürüldüğü aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Hartum’un güneyindeki Mayo bölgesinde 5’i çocuk olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiği, 25 evin yıkıldığı bildirildi.

KALICI ATEŞKES SAĞLANAMIYOR

Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışma nedeniyle 2,2 milyon Sudanlı yerinden edilirken, binden fazla kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca kişinin ise elektrik, su ve sağlık hizmetlerine erişimi kesildi. Ordu ile RSF arasında ABD ve Suudi Arabistan arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerde varılan kısa süreli ateşkesler, çatışmanın sona erdirilmesini ve insani yardımlara erişilmesini kolaylaştıramadı.

Kaynak: AA

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