BM'den, IMF ve Dünya Bankası'na reform çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Kovid-19 salgını dönemindeki çalışmalarını "düpedüz başarısızlık" olarak nitelendirerek bunun, onlarca ülkeyi yüksek oranda borçlu bıraktığını vurguladı.

Zengin ülkelerin fakir ülkelere göre IMF'den daha çok yararlandığını belirten Guterres, IMF ve Dünya Bankasının "tarihi yanlışlardan" dönmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, salgın süresince, 772 milyon nüfusu olan G7 ülkelerinin IMF'den 280 milyar dolar aldığına, 1,1 milyar nüfuslu az gelişmiş ülkelere ise 8 milyar dolar tahsis edildiğine dikkati çekti.

Konuya ilişkin görüş bildiren Kriz Grubu BM Direktörü Richard Gowan da "Batılı hükümetler, Çin'in gelişmekte olan ülkelere borç verme konusunda gitgide daha etkili olduğunun farkında. Bu yüzden de IMF ve Dünya Bankasında reform yaparak yoksul ülkelerin borç için Pekin'e bel bağlamasını önlemek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA