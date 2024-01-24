Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: Can kaybı 18’e yükseldi

Rus ordusunun dün sabah saatlerinde başta Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Harkov olmak üzere farklı noktaları hedef aldığı saldırıların bilançosu netleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gece saatlerinde yaptığı açıklamada Rusya’nın farklı türlerde 40’tan fazla füze ateşlediğini hatırlatarak, "Çoğunu durdurmayı başardık ama yine de bazıları isabet etti. 139’u konut olmak üzere 200 noktada hasar meydana geldi, maalesef 18 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla ortaklarıyla iş birliğini geliştirmek için çalıştığını belirten Zelenskiy, "Bu yıl ilk önceliğimiz, şehirlerimizi ve kasabalarımızı korumak için hava savunmasını güçlendirmek ve ön cephe mevzilerini savunmak olacaktır" dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rusya’nın ateşlediği farklı türdeki 44 füzeden 22’sinin imha edildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA