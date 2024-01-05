Ukrayna istihbaratı: Rusya toprakları içinde Rus savaş uçağı yaktık

Ukrayna'nın Savunma İstihbaratı Youtube kanalında paylaşılan videoda kimliği paylaşılmayan bir kişinin, savaş uçağını ateşe verdiği görülüyor.

Videonun Moskova'nın bin 800 kilometre doğusunda bulunan Çelyabinsk şehrindeki Şagol Havalimanı'nda çekildiği ifade edildi.

GUR, yakılan uçağın Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-34 taktik bombardıman jeti olduğunu ifade etti.

Suspilne'ye konuşan kolluk kuvvetleri yetkilileri, uçağın yakılmasının GUR'un yürüttüğü bir özel operasyonun parçası olduğunu ifade etti.