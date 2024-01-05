Ukrayna istihbaratı: Rusya toprakları içinde Rus savaş uçağı yaktık

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü (GUR), perşembe günü Rusya toprakları içinde bir Rus Su-34 savaş uçağını yok ettiklerini ifade etti.

Son Güncelleme:
Ukrayna istihbaratı: Rusya toprakları içinde Rus savaş uçağı yaktık

Ukrayna'nın Savunma İstihbaratı Youtube kanalında paylaşılan videoda kimliği paylaşılmayan bir kişinin, savaş uçağını ateşe verdiği görülüyor.

Videonun Moskova'nın bin 800 kilometre doğusunda bulunan Çelyabinsk şehrindeki Şagol Havalimanı'nda çekildiği ifade edildi.

GUR, yakılan uçağın Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-34 taktik bombardıman jeti olduğunu ifade etti.

Suspilne'ye konuşan kolluk kuvvetleri yetkilileri, uçağın yakılmasının GUR'un yürüttüğü bir özel operasyonun parçası olduğunu ifade etti.

Etiketler
Rusya Ukrayna
Son Güncelleme:
New York'ta iki metro treni çarpıştı! Çok sayıda yaralı var New York'ta iki metro treni çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Pilav tenceresine 1 kaşık ekleyin bakın ne oluyor? Lezzeti iki katına çıkaran öneri Pilav tenceresine 1 kaşık ekleyin bakın ne oluyor? Lezzeti iki katına çıkaran öneri
Hamura çay kaşığının ucuyla ekleyin... Kurabiye bayatlamıyor kıyır kıyır oluyor Hamura çay kaşığının ucuyla ekleyin... Kurabiye bayatlamıyor kıyır kıyır oluyor
Atatürk film ekibine saldırı: 600-700 kişi sopalarla geldi Atatürk film ekibine saldırı: 600-700 kişi sopalarla geldi
ÇOK OKUNANLAR
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede tek bir Türk yapımı var! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede tek bir Türk yapımı var!
Seçil Erzan'ın ponzi sisteminden en kârlı çıkan kişi Mahmut Amca: 'Çok kazançlı oldu' Seçil Erzan'ın ponzi sisteminden en kârlı çıkan kişi Mahmut Amca: 'Çok kazançlı oldu'
Arkadaş olmadan önce bir kez daha düşünün: En iki yüzlü 3 burç En iki yüzlü 3 burç belli oldu
Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı! Türkiye'yi bekleyen tarihi olay: Meteoroloji uzmanından '-21 derecelere hazır olun' uyarısı!
İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saat verildi, hazırlıklı olun! İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saat verildi, hazırlıklı olun!