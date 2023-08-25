Rusya: Ölenlerin kimliklerinin tespiti için moleküler genetik testler yapılıyor

Rusya Soruşturma Komitesi, yolcu olarak Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu Tver'de düşen özel jetin enkazında 10 kişinin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Tver'de düşen özel jete ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Uçağa ait kara kutunun bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Uçak kazasına ilişkin tüm koşulların tespiti için gerekli olan eşya ve belgelere el konuldu. Gerekli adli tahliller de yapılıyor. Soruşturma kapsamında, yaşananlara yönelik olası tüm seçenekler dikkatlice kontrol edilecek" ifadesi kullanıldı.

Özel jetin enkazında 10 kişinin cesedinin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik testler yapılıyor" bilgisi verildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içinde Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu belirtilen özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. Prigojin'in de öldüğü açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemiş ve Yevgeniy Prigojin için “Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Son aylarda olduğu gibi kendisi için ihtiyaç duyduğu sonuçlara, ortak amaç için bunu yapmasını istediğimde ulaştı” demişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise düşen özel jette hayatını kaybeden paralı asker şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" iddia etmişti.