Lukaşenko: Daha önce Prigojin'e yönelik suikast girişimi hakkında ciddi bilgi aldım

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu ve sahibi Yevgeniy Prigojin'in, Rusya hükümetine karşı başlattığı silahlı isyanda arabuluculuk yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Prigojin'in ölümüyle ilgili soruları yanıtladı.

Belarus Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun başkent Minsk'te incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Belarus Devlet Üniversitesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Lukaşenko, Rusya'da Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybeden, Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Prigojin ile haziranda Rusya'daki isyan sırasında yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgileri paylaştı.

Bir soru üzerine Lukaşenko, Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olmadığını belirterek, "Bu soruya doğrudan cevap vermek gerekirse Prigojin'in güvenliğini sağlamak zorunda değilim, bu birinci. İkincisi, konuşma hiç bu kadar ileri gitmemişti" dedi.

'ONA BELARUS'TA TAM GÜVENLİK SAĞLAYACAĞIMI TEKLİF ETTİM'

Ayrıca Prigojin ile konuşmasında, onu Belarus'a götürüp orada tam güvenlik sağlayacağını teklif ettiğini aktaran Lukaşenko, Prigojin'in kendisinden güvenlik garantisi talep etmediğini belirtti.

Lukaşenko, Belarus'un dışında, Afrika veya başka bir yerde Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olamayacağını dile getirerek, "Ona bu güvenliği nasıl sağlayabilirdim? Dolayısıyla bu sorular bana göre değil. Üstelik yabancı topraklarda güvenliği sağlamak için böyle bir konuşma hiç yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında, Prigojin'e yönelik bir suikast girişimi hakkında "ciddi" bir bilgi aldığını, bunu derhal Rus tarafına bildirdiğini, en son ise bu bilginin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Prigojin'e verildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Paralı askerleri, Rus ordusuyla birlikte Ukrayna'da savaşan Wagner, 23 Haziran akşamı Rusya hükümetine karşı isyan başlatmıştı. Kamplarının Rus ordusu tarafından vurulduğunu, kendilerini yeterli silah ve mühimmat verilmediğini iddia eden Prigojin, savaşçılarıyla sınırı geçerek Rusya'ya girmiş ve bazı şehirlerin kontrolünü ele geçirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 24 Haziran'da sıkıyönetim ilan etmişti, Prigojin ve Wagner'e dava açılmıştı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğunda anlaşma sağlanmış, Wagner güçleri 24 Haziran günü ilerleyişini durdurmuştu.