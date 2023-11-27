Rusya, Meta'nın sözcüsünü 'arananlar listesi'ne ekledi
Rusya, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta şirketinin sözcüsü Andy Stone'u "arananlar listesi"ne aldı. Meta şirketi daha önce "radikal kuruluşlar" listesine alınmıştı.
Moscow Times'ın aktardığına Stone'un İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan listeye eklendiği görüldü. Bakanlık, kararla ilgili detay sunmadı.
Rusya'da yönetim, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı topyekun işgal girişimini başlattıktan sonra medya ve sosyal medya özgürlüğü üzerindeki baskısını daha da artırdı.
2022'nin Ekim ayında Rusya, Meta'yı "terörist ve radikal kuruluş" ilan ederek ülkede kullanmaya devam edenler hakkında soruşturma açılmasının önünü açtı.
Rusya'da Twitter da yasaklı durumda.
2022'nin Nisan ayında Rusya, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'i de "kara liste"ye alarak ülkeye girmesini yasaklamıştı.