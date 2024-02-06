Rusya'nın saldırısında 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bir köyde bulunan oteli hedef aldı. Saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybederken, anne dahil 3 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Rusya'nın saldırısında 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Rusya Ukrayna’da bir köyü vurdu. Harkov bölgesine bağlı bir köydeki 3 katlı otele düzenlenen saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, saldırıda bebeğin annesi dahil 3 kişinin şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını belirtirken, bebeğin cansız bedeninin otelin enkazından çıkarıldığını söyledi.

Polis, saldırıda 30’dan fazla ev ile çok sayıda dükkan ve aracın hasar gördüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Şili’de orman yangınları: 123 ölü Şili’de orman yangınları: 123 ölü
FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisinde Meryem ayrıntısı! Beklenen sahne yaklaştı FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisinde Meryem ayrıntısı! Beklenen sahne yaklaştı
Tarhana çorbasıyla ilgili ezber bozan iddia! Hastayken neden içilmemeli? Tarhana çorbasıyla ilgili ezber bozan iddia! Hastayken neden içilmemeli?
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek!
Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu
Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim' Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim'
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu: İşte fiyat listesi... Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu
'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı: Hikayesi hüzne boğdu 'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı