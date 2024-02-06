Rusya'nın saldırısında 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Rusya Ukrayna’da bir köyü vurdu. Harkov bölgesine bağlı bir köydeki 3 katlı otele düzenlenen saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, saldırıda bebeğin annesi dahil 3 kişinin şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını belirtirken, bebeğin cansız bedeninin otelin enkazından çıkarıldığını söyledi.

Polis, saldırıda 30’dan fazla ev ile çok sayıda dükkan ve aracın hasar gördüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA