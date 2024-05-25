Rusya Harkiv'de bir mağazayı vurdu: 4 kişi öldü, 16 kişiden haber alınamıyor

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentindeki inşaat malzemeleri satılan bir mağazayı vurdu. Saldırıda en az 4 Ukraynalı hayatını kaybederken, 38 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Rusya Harkiv'de bir mağazayı vurdu: 4 kişi öldü, 16 kişiden haber alınamıyor

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan bir mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'deki sivil tesislere saldırdığını belirtti.

İnşaat malzemeleri satılan mağazanın vurulduğunu ifade eden Zelenskiy, mağazanın içinde çok sayıda çalışan ve ziyaretçi bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, saldırı sonucu mağazada yangın çıktığını, olay yerinde tüm acil servislerin çalıştığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mağazaya 2 güdümlü hava bombasının isabet ettiğini, saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü, 38 kişinin yaralandığını kaydetti.

16 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Saldırı sonucu mağazada yangın çıktığını belirten Sinegubov, 16 kişiden haber alınamadığını ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin yangınla mücadele ettiğini, 10 bin metrekareden fazla bir alanın yandığını belirtti.

Klimenko, mağazada 200'den fazla kişinin bulunabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Gazze'de can kaybı artıyor Gazze'de can kaybı artıyor
İngiltere'de tek kişilik uçak araziye çakıldı İngiltere'de uçak kazası: Araziye düştü
Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Diziye veda eden oyuncular belli oldu Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Diziye veda eden oyuncular belli oldu
Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı Kuvvetli yağış geliyor
Kayalıklar arasında yetişen çiçek açtı: Ömrü sadece 20 gün... Kayalıklar arasında yetişen çiçek açtı: Ömrü sadece 20 gün...
Cengiz Holding, tarım arazisine göz dikti: Hedefleri yine yıkım! Cengiz Holding, tarım arazisine göz dikti!
Emekli promosyon kampanyaları güncellendi: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Özgür Demirtaş, kötü haberi verdi ve ekledi: Çok daha kötüsü gerçekleşecek! Özgür Demirtaş kötü haberi verdi!