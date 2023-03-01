Rusya'dan, Venezuela ziyareti

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ziyaret etti.

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Rusya'dan, Venezuela ziyareti

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, resmi ziyarette bulunduğu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Patruşev, beraberindeki heyetle başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Venezuela ile Rusya arasındaki işbirliği konularının yanı sıra farklı stratejik alanların ele alındığı bildirildi.

Maduro, Twitter hesabından görüşmenin fotoğrafının paylaşarak Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'i Miraflores Sarayı'nda kabul ettiğini belirterek görüşmede, Rusya ve Venezuela'nın ortak çıkarları çerçevesinde sürdürülen ikili işbirliğinin gözden geçirildiğini ifade etti.

11 ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Ziyarette, Rusya'nın Karakas Büyükelçisi Melik Bagdasarov, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcıları Aleksandr Venediktov ve Oleg Khramov'un da hazır bulunduğu kaydedildi.

Görüşmeye, Venezuela tarafından ise Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Vatandaş Güvenliği ve Barışından Sorumlu Başkan Yardımcısı Remigo Ceballos Ichaso katıldı.

İki ülke arasında 15 Aralık 2022'de enerji, deniz taşımacılığı, tarım, bilim, teknoloji, ticaret, uyuşturucuyla mücadele ve halk sağlığı alanlarında 11 anlaşmanın imzalandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Venezuela
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