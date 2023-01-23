Rusya, Estonya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi.
Kaynak: AA
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