Rusya, Estonya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi

Rusya, Estonya Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi.

Kaynak: AA

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