İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan siyasetçi: Türkiye'ye karşı gol attığımı sanıyordum, hayal ettiğim gibi sonuçlanmadı

İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünden Kuran-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, ilk kez konuştu. Paludan, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

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İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan siyasetçi: Türkiye'ye karşı gol attığımı sanıyordum, hayal ettiğim gibi sonuçlanmadı

NTV’nin aktardığı habere göre, Expressen gazetesine konuşan aşırı sağcı Stram Kurs partisinin lideri Rasmus Paludan, Kuran-ı Kerim yakmasıyla ilgili konuştu.

Paludan, "Türkiye'ye karşı gol attığımı sanıyordum. İşte bu dedim. Hayal ettiğim gibi sonuçlanmadı" ifadelerini kullandı. Aşırı sağcı politikacı, "pişman mısınız" sorusuna, "Hayır. Önemli politik sebepler olduğunu düşündüğüm için yaptım. Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm" yanıtını verdi.

Paludan, sosyal medya üzerinden dakikada 20 tehdit aldığını söyledi. Danimarkalı siyasetçi, "Korkuyor musunuz" sorusunu, "Evet, birileri açıkça beni öldüreceğini söylediğinde korkarım. Sonrasında neler yapacaklarını tasvir ediyorlar" diye yanıtladı.

Paludan, yaptıklarıyla İsveç'in NATO üyeliği arasında bir bağlantı görmediğini iddia etti. Paludan, "NATO başvurusu ile İsveç'te ifade özgürlüğüne sahip olmanız arasında bir bağlantı göremiyorum. Türkiye için önemli olan İsveç'in savaşma isteği ve savunma kabiliyetidir" diye konuştu.

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