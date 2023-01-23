Paris'te polis elinde sahte silah bulunan bir kişiyi vurarak öldürdü
Fransa'nın başkenti Paris'te polisin ateş açtığı kişi hayatını kaybetti.
Fransız basınındaki habere göre, elinde silahla gezen bir adam olduğu ihbarı üzerine polis, Paris'in 11. bölgesine geldi.
Şüphelinin, elindeki silahı polislere doğrultması üzerine polisler şüpheliye ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden adam hayatını kaybetti.
Adli kaynaklar, ölen kişinin özellikle polislere karşı bir söz söylemediğini ancak tehditkar olduğunu kaydederek, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elindeki silahın sahte olduğunu belirtti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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