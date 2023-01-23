Katedralde seks partisi iddiası Vatikan'ı harekete geçirdi

The Guardian’da yer alan habere göre, Hexam ve Newcastle Piskoposu Robertt Byrne’nın istifasının ardından Katolik Kilisesi, piskoposun kaldığı yerde verdiği özel bir partiyi soruşturmaya başladı.

Birden fazla kişi Newcastle Katedrali Papazı Michael McCoy’un pandemi kısıtlamaları dönemi kendilerine ulaşarak bir partiye davet ettiğini söylemişti.

Bir piskoposluk kaynağı Sunday Times'a şunları söyledi: "Rahiplerin Newcastle Katedrali'ne bağlı tesiste seks partisi düzenlendiğine dair bilgilerin gün ışığına çıkmasının ardından piskoposluk bölgesindeki kişiler tarafından bir dizi şikayette bulunuldu."

57 yaşındaki McCoy, Northumbria polisinin çocuk ve yetişkin koruma departmanı tarafından çocuklara yönelik cinsel istismar nedeniyle soruşturmaya tabi tutulduğunu öğrendikten dört gün sonra Nisan 2021'de intihar etmişti.

Sunday Times'ın gördüğü bir mektupta, Liverpool başpiskoposu Malcolm McMahon, Byrne'ın halefi atanana kadar piskoposluğu yöneten ve istifasına ilişkin soruşturmayı yürüten Malcolm McMahon, papanın danışmanlarının kendisinden "bir rapor" hazırlamasını istediğini söyledi.