Fransa'da polisin sert müdahale ettiği genç bir testisini kaybetti

The Guardian’da yer alan habere göre, perşembe günkü gösterilerden sonra internette dolaşan görüntüler polisin yerde bir adamı bacaklarının arasından vurup sonra oradan ayrıldığını gösteriyor. Adam elinde kamerayla görülüyor.

Fransız basınında adı mühendis olduğu belirtilen 26 yaşındaki genç, göstericilerle polis arasındaki çatışma sırasında fotoğraf çekerken iddiaya göre bir polis memuru tarafından yere yığıldığını söyledi. Adam, başka bir memurun ona vurduğunu, kasıklarını sopayla hedef aldığını söyledi.

Avukat Lucie Simon, müvekkili adına "kamu yetkisine sahip bir kişi tarafından sakatlanmaya yol açan gönüllü şiddet" nedeniyle şikayette bulunduğunu söyledi.

Avukat, “O kadar güçlü bir darbeydi ki bir testisi kesilmek zorunda kaldı" dedi ve mühendisin hala hastanede olduğunu da sözlerine ekledi.

Fransa polisinin orantısız güç kullandığı tartışması uzun süredir devam ederken Paris Polis Şefi Laurent Nunez, olayın koşullarının soruşturulmasını emretti.