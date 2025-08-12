Rus ve ABD Dışişleri Bakanlarından Kritik Görüşme

Rus ve ABD'li Dışişleri Bakanları, Trump-Putin zirvesi öncesinde, görüşmeye ilişkin hazırlıkları ele aldı.

Son Güncelleme:
Rus ve ABD Dışişleri Bakanlarından Kritik Görüşme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm dünyanın gözü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’da bir araya geleceği zirveye çevrilmişken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak zirvenin hazırlığıyla ilgili konuları telefonda ele aldı.

Görüşmede Putin ile Trump'ın 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmenin hazırlığı ile ilgili bazı konular istişare edildi.

Her iki taraf da zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Bir Görüşmeden Fazlası! Putin Alaska Zirvesiyle Tarihe GeçecekBir Görüşmeden Fazlası! Putin Alaska Zirvesiyle Tarihe GeçecekDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump Vladimir Putin
Son Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Gündemindeydi: Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' Dedi! Yılın Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' Dedi
Endonezya’da Felaket Dirildi! 2 Yılda Tam 450 Kez Patladı… Girişler Yasaklandı Endonezya’da Felaket Uyandı! 2 Yılda Tam 450 Kez...
Elektrikli Araç Sahiplerine Kötü Haber! Yeni Yıla Girmeden Bir Dev Zam Daha Elektrikli Araçlara Dev Zam
Gazze Açlıktan Ölürken... Netanyahu Tüm Kapıları Kapattı Gazze Açlıktan Ölürken... Netanyahu Tüm Kapıları Kapattı
Fransa'da Sıcak Hava Uyarısı! 14 Vilayette Kırmızı Alarm Fransa'da Sıcak Hava Uyarısı! 14 Vilayette Kırmızı Alarm
ABD'de İki Uçak Çarpıştı! 4 Ölü ABD'de İki Uçak Çarpıştı! 4 Ölü
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Canan Karatay’dan Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir! Pekmezle Tüketince Tıkalı Damarları Açıyor, 5 Kat Gençleştiriyor Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Çanakkale'deki Yangınlar Kontrol Altında Çanakkale'deki Orman Yangınları Kontrol Altında
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu Hükümetin Memur ve Emekli İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu