Rus Savaş Gemileri Bu Yaz İkinci Kez Küba’da

Rusya'ya ait savaş gemileri bir kez daha Küba’yı ziyaret etti. Havana’ya demir atan gemilerden Smolniy, yarın ve pazartesi günleri ziyarete açılacak.

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Rus Savaş Gemileri Bu Yaz İkinci Kez Küba’da

Rus donanmasının Baltık Filosu’na bağlı savaş gemileri Küba’nın başkenti Havana’ya demir attı. Gemilerin Salı günü yeniden yola çıkmasının beklendiği belirtilerek, gemiler arasında devriye gemisi Neustrahimiy, petrol tankeri Yelna ve eğitim gemisi Smolniy’nin bulunduğu aktarıldı. Eğitim gemisi Smolniy’nin yarın ve pazartesi günleri halk tarafından ziyaret edilebileceği açıklandı.

Küba Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin rutin olduğu ifade edildi. Rusya’ya ait savaş gemileri en son haziran ayında Küba’yı ziyaret etmişti.

ABD Kuzey Komutanlığı, "Rusya'nın Atlantik'teki konuşlanmaları ABD için doğrudan bir tehdit ya da endişe oluşturmuyor" ifadelerini kullanarak, Kuzey Amerika'daki tüm hareketlerin izlendiğini ekledi.
Öte yandan, en son 12 Haziran’da Rus donanmasına ait Kazan adlı Yasen sınıfı nükleer güçle çalışan seyir füzesi denizaltısı, Amiral Gorshkov adlı firkateyn, Akademik Pashin adlı yakıt gemisi ve Nikolay Chiker adlı römorkör, Küba'nın başkenti Havana'ya demir atmıştı.

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Kaynak: İHA

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