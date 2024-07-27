Paris Medya Merkezi Geçici Olarak Kapandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya merkezinin bulunduğu bölge, 'patlama riski' nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Son Güncelleme:
Paris Medya Merkezi Geçici Olarak Kapandı

Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı. Gazeteciler ve vatandaşlar, patlama riski olduğu belirtilerek uzaklaştırıldı. Patlama riskinin nedeni ise açıklanmadı.

Bir süre sonra polis, bölgeyi yeniden yaya trafiğine açarken, medya merkezine giriş ve çıkışlar da normale döndü.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Açılış! Türk Bayrağını Mete Gazoz ile Busenaz Sürmeneli TaşıdıParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Açılış! Türk Bayrağını Mete Gazoz ile Busenaz Sürmeneli TaşıdıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
2024 Paris Olimpiyatları
Son Güncelleme:
İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız
Peru’da Feci Kaza! Otobüs Yaya Geçidine Daldı: 1 Ölü, 31 Yaralı Peru’da Feci Kaza! Otobüs Yaya Geçidine Daldı
İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz... İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz...
Yangın ABD'yi Esir Aldı Yangın ABD'yi Esir Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü
Egemen Bağış Gitti, Metin Feyzioğlu Geldi Egemen Bağış Gitti, Metin Feyzioğlu Geldi
İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verildi
Uzman İsimden Yıl Sonu Altın Tahmini Uzman İsimden Yıl Sonu Altın Tahmini