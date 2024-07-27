Yangın ABD'yi Esir Aldı

California eyaletinde hafta içi başlayan ve Park Yangını olarak adlandırılan orman yangınının, hızla ilerlediği ve dün öğleden sonra 21 kilometrekarelik bir alana yayıldığı açıklandı. Yangın bölgesindeki küçük yerleşim alanlarının tahliye edildiğini belirten itfaiye yetkilileri, yangını yüzde 3’lük bir bölgesinin kontrol altında olduğunu ifade etti. Bölgede 1600’dan fazla itfaiyecinin çalıştığı ve yangının ‘patlayarak’ büyüdüğü vurgulandı.

400 KİŞİLİK İTFAİYE EKİBİ GÖNDERİLDİ

Kanada’nın Alberta eyaletinde Jasper kenti merkezli orman yangınında ise yerleşim yerlerinin yarısına yakınının zarar gördüğü ve Ulusal Parkın bir bölümünün yandığı açıklandı. Yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edildiği yangın felaketi için Avustralya, Meksika, Yeni Zelanda ve Güney Afrika, 400 kişilik takviye itfaiye ekibi gönderdi. Jasper kenti Belediye Başkanı Richard Ireland, kendi konutunun da yandığını açıkladı. Her iki ülkedeki yangınlarda can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: DHA