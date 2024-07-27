İsrail’den Han Yunus'u Boşaltın Çağrısı

İsrail ordusu, yeni saldırı gerçekleştirileceğini belirterek Han Yunus'un güneyinde bulunan Filistinlilere yönelik tahliye çağrısı yaptı.

İsrail’den Han Yunus'u Boşaltın Çağrısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde tahliye çağrılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Han Yunus'un güneyi için tahliye çağrısı yapıldı. İsrail ordusunun yeni bir saldırı gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, Han Yunus'un güneyinde bulunanların geçici olarak El Mevasi bölgesine geçmesi istendi. Tahliye çağrısının kısa mesaj, telefon aramaları, sesli mesaj, Arapça medya yayınları ve el ilanları ile duyurulduğu aktarıldı.

'İSRAİL'İN HAN YUNUS'A SALDIRILARI YAKLAŞIK 182 BİN KİŞİ YERİNDEN ETTİ'

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus'a yönelik son yoğun saldırıları ve tahliye çağrılarıyla yeni göç dalgası yaşandığı belirtildi. Açıklamada, 22-25 Temmuz arasında yaklaşık 182 bin kişinin Han Yunus'un merkezinden ve doğusundan göç ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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