Putin, devlet başkanlığı seçiminde 'bağımsız aday' olarak yarışacak

Rusya basınına göre, Devlet Başkanı Putin'in mart ayında yapılacak seçimlerde iktidardaki UR partisinin devlet başkanı adayı olarak değil, 'bağımsız aday' olarak yarışması bekleniyor.

Putin, devlet başkanlığı seçiminde 'bağımsız aday' olarak yarışacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart ayında yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimine iktidardaki Birleşik Rusya (UR) partisinin adayı olarak değil 'bağımsız aday' olarak gireceği açıklandı. 700'den fazla siyasetçi, sporcu ve sanatçıdan oluşan bir inisiyatifin üyeleri, 16 Aralık Cumartesi günü başkent Moskova'da bir araya gelerek Putin'e oy birliğiyle 'bağımsız aday' olarak destek verdiklerini açıkladı.

Reuters'ın Rusya basınından aktardığına göre, UR partisinden üst düzey yetkili Andrei Turchak, RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, Putin'in 'tam destek' görmesine rağmen Mart 2024'teki seçimde bağımsız aday olarak yarışacağını söyledi. Turchak, "3,5 milyondan fazla parti üyesi ve destekçi, seçim kampanyasına aktif katılım sağlayacak" diye konuştu.

'PUTİN'E DESTEK İÇİN İMZA TOPLANIYOR'

Putin'i destekleyen Sadece Rusya partisinden siyasetçi Sergei Mironov da Putin'in bağımsız aday olarak seçime gireceğini ve kendisine destek için imza toplanacağını söyledi.

Rusya'da gelecek mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tekrar aday olup olmayacağı geçen hafta netlik kazanmıştı.

Buna göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, 8 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada, 2024 Devlet Başkanlığı Seçimi'nde aday olacağını duyurmuştu. Putin, Ukrayna ile savaşa katılan bazı askerlere Rusya'nın en yüksek askeri nişanı olan 'altın yıldız'ları takdim ettikten sonra, devlet başkanlığı seçiminde yeniden aday olup olmayacağını soran üst düzey bir askeri yetkilinin sorusunu yanıtlayarak seçimde aday olacağını söylemişti.

Rusya'nın Merkezi Seçim Komisyonu da aynı gün yaptığı açıklamada seçimlerin ilk defa üç gün boyunca yapılacağını belirtmişti. Buna göre, Rusya'da seçmenler, 15-17 Mart tarihlerinde sandık başına gidecek. Putin'in yeniden kazanması halinde en az 2030'a kadar iktidarda kalmayı sürdürmesi bekleniyor.

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