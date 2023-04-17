Pompeii'nin komşusundaki kayıp cansız bedenlerin, yanardağ patlamasında buharlaştığı tespit edildi

Yeni bir araştırmada, M.S. 79'da şiddetli bir biçimde patlayan Vezüv Yanardağı'na yakın Herkulaneum antik kentinde yaşayanların patlamanın etkisiyle buharlaştığı ortaya kondu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, hakemli bilimsel dergi Scientific Reports'ta yayımlanan yeni araştırmada, patlamanın ardından ortaya çıkan bir piroklastik akıntının Herkulaneum'u vurduğuna dair kanıtlar yer aldı. Antik kentte yaşamış insanların bedenlerinin neden iyi korunmadığı ve bugüne ulaşmadığı sorusunun peşine düşen arkeologlar, Herkulaneum sakinlerinin patlamanın etkisiyle buharlaştığına ve dokularının cama dönüştüğüne dair yeni bulgular elde etti.

İLK AKINTI TAHMİNEN 550 DERECE SICAKLIĞINDAYDI

Yaklaşık 2 bin yıl önce meydana gelen Vezüv patlamasında ünlü antik kent Pompeii’deki yaşamın da 15 dakika içinde sona erdiği biliniyor. Araştırmacılara göre, Herkulaneum'u ilk vuran akıntı da tahminen 550 derece sıcaklığındaydı ve dakikalar içinde kent sakinlerini buharlaştırdı. Art arda gelen ve sıcaklıkları 315 ila 465 dereceye kadar düşen daha küçük akıntıların da kasabayı yerin derinliklerine gömdüğü tahmin ediliyor.

Bu yüzden antik kentteki çoğu cansız bedenin hızla kül yığınlarına dönüştüğü düşünülüyor. Öte yandan bilim insanları daha önce cama dönüşen insan dokularına da rastlamıştı. Buna göre antik kentte yaşayan bir adamın kafatası çok yüksek bir sıcaklıkta yandıktan sonra hızla soğuyarak cama dönüşmüştü.

"ÖLÜM NEDENLERİ HALA TARTIŞILIYOR"

Yeni araştırmada, "MS 79 en çok çalışılan patlamalardan biri olmasına rağmen, kesin zamanlama ve Pompeii'yle Herkulaneum'daki ölüm nedenleri hala tartışılıyor. Burada kasabaya giren piroklastik akıntının 495 ila 555 derece sıcaklıkta olduğunu, insanların anında ölümüne neden olabilecek kısa ömürlü bir kül bulutu dalgası yarattığını gösterdik" ifadelerine yer verildi.

Vezüv Yanardağı'nın patlaması Pompeii, Herkulaneum, Torre Annunziata ve Stabiae yerleşimlerini yok etmişti. Bu süreçte yaklaşık 16 bin kişinin öldüğü düşünülüyor.