ABD'den seçim ayarlı karar: Satışa onay verdiğini kongreye iletti

ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.

Son Güncelleme:
ABD'den seçim ayarlı karar: Satışa onay verdiğini kongreye iletti

ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.

ABD'nin resmi silah satış kararını Kongreye tebliğ eden Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından henüz resmi açıklama yapılmadı ancak AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, satış paketinde mevcut F-16'ların Link-16 taktik veri bağlantı sistemini "Block Upgrade-2" seviyesine yükseltmek için ilgili ekipman ve mühendislik desteğinin yanı sıra Otomatik Çarpmayı Önleme Sistemleri de bulunuyor.

Son Güncelleme:
Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor.. Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor..
İspanya'da Amazon işçileri grevde İspanya'da Amazon işçileri grevde
Halı sahaya yıldırım düştü: 5 ölü Halı sahaya yıldırım düştü: 5 ölü
Tüm gün tok tutuyor! Bayat ekmekle yapılan 6 lezzetli tarif.. Tüm gün tok tutuyor! Bayat ekmekle yapılan 6 lezzetli tarif..
ÇOK OKUNANLAR
Seçime haftalar kala 'Anketlerin Anketi'nde sonuç belli oldu: Oy oranındaki fark dikkat çekti Seçime haftalar kala 'Anketlerin Anketi'nde sonuç belli oldu
AKP'ye yakın iki anket şirketinin sonuçları: Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor
Zirve yürüyüşü sürüyor: Dolar/TL rekor yeniledi! Dolar/TL rekor yeniledi!
'15 Mayıs için öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki' dedi, üç tanesini sıraladı '15 Mayıs için öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki'
Kapalıçarşı'da dolar kuru rekor kırdı: Bankadan para çekip gidiyorlar! Kapalıçarşı'da dolar kuru rekor kırdı!