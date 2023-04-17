İspanya'da Amazon işçileri grevde

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un İspanya'nın Sevilla kentindeki deposunda çalışan 1500 kadar işçi, çalışma şartlarını protesto etmek için greve gitti.

İspanya'da Amazon işçileri grevde

İspanya'da Sevilla'nın Dos Hermanos ilçesinde bulunan Amazon'un büyük lojistik deposunda çalışan işçilerin bağlı olduğu İşçiler Genel Birliği (UGT) sendikası, sağlık, çalışma ve maaş şartlarının uygun bir şekilde yerine getirilmediği gerekçesiyle greve gidildiğini açıkladı.

2 BİN AVROLUK KAYIP

UGT, ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un, Sevilla'daki deposunda pazar günleri ve tatil günlerinde çalışmak için mesai ücretlerini tek taraflı olarak değiştirdiğini ve bunun işçiler için yılda 2 bin avroluk bir kayba neden olduğunu belirtti.

Sendika Amazon'un, iş kazalarını da tanımadığını ifade etti.

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