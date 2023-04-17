ABD'de doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü, 28'den fazla yaralı

The Guardian’da yer alan habere göre, Alabama’nın Deadville isimli küçük bir kasabasında doğum gününe silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiğini, 28’den fazla yaralı olduğunu açıkladı.

Liseli öğrencilerin yer aldığı doğum gününe düzenlenen saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de artan silah şiddetine ilişkin açıklamasında “kabul edilemez” ifadesini kullanarak Kongre’nin silah üreticilerinin silah şiddetinden sorumlu olmasının önünü açacak yasalar hazırlamaları çağrısında bulundu.