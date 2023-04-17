Halı sahaya yıldırım düştü: 5 ölü

Kolombiya'da bir halı sahaya yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

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Halı sahaya yıldırım düştü: 5 ölü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halı sahaya yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı El Tambo kasabasında bir halı sahaya, futbol oynandığı sırada yıldırım düştü. Sahadaki 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kolombiya'nın bazı bölgelerinde zaman zaman şiddetli şimşek çakmaları ve yıldırım düşmeleri yaşanıyor.

Kaynak: AA

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