Polis Resmen Görmezden Gelmiş: Noel Pazarı Katliamı'nda Tüyler Ürperten Detaylar

Almanya’nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarını kana bulayan Talip el-Abdulmuhsin hakkında her geçen saat yeni detaylar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz Cuma gecesi gerçekleşirdiği dehşet verici araba saldırısıyla 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 200’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan el-Abdulmuhsin hayatı, sıradan bir görünümün ardında gizlenen çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor.

TEHLİKESİZ BULUNMUŞ

Welt gazetesi, saldırganın Saksonya-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından bir yıl önce gerçekleştirilen bir “risk değerlendirmesi”nden geçtiğini ortaya çıkardı. Ancak bu değerlendirme, el-Abdulmuhsin’in somut bir tehdit oluşturmadığı sonucuna vardı ve herhangi bir izleme ya da soruşturma başlatılmadı.

YANLIŞ KARAKOLA MAİL GÖNDERMİŞ

Daha öncesinde ise Suudi Arabistan’da yaşayan bir kadın, Berlin polisine el-Abdulmuhsin hakkında dikkat çeken bir uyarı e-postası göndermiş.

Hatta kadın, attığı e-postada “Alman vatandaşlarını rastgele öldüreceğini söyleyen bir adam var. Lütfen bir şeyler yapın ve onu en kısa zamanda yakalayın” ifadelerine yer verilmiş. Ancak kadının mesajı Almanya’daki Berlin polisine değil, ABD’nin New Jersey eyaletindeki Berlin kasabasındaki bir karakola göndermişti. Bu hata, muhtemel bir felaketi önleme şansını ortadan kaldırdı.

Fakat Almanya kamuoyu saldırganın ayan beyan paylaşımlarının açık bir hesaptan yapılmasına rağmen neden polislerin radarına takılmadığını sorguluyor.

BU RESTORANIN MÜDAVİMİYMİŞ

Bild am Sonntag gazetesi, Talip el-Abdulmuhsin’in saldırıdan bir gün önce Magdeburg Noel pazarına yakın bir mekânda zaman geçirdiğini yazdı. İşletmenin sahibi Yaser Al-Alo, saldırganın üç yıldır düzenli olarak “Saale Grill” adlı mekanı ziyaret ettiğini belirtti.

“Her zaman işten sonra gelirdi. Genelde 4-5 bira, kola ya da ayran içerdi ve tarte flambee isminde bir yemek sipariş ederdi. Oldukça sessiz biriydi, Arap olduğunu söyledi ama nereden geldiğini hiçbir zaman belirtmedi” diyen Al-Alo, bu sıradan müşterinin böylesine korkunç bir suç işleyeceğini tahmin etmenin imkansız olduğunu ifade etti.

KADININ UYARILARINI GÖRMEZDEN GELMİŞLER

Olayın arka planı daha da karanlık bir tabloyu ortaya koyuyor. Suudi kadının, Almanya’daki Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin (BAMF) sosyal medya hesabından da el-Abdulmuhsin hakkında uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Ancak BAMF, bu mesajlara resmi bir yanıt vermedi ve polise bilgi verilmesini tavsiye etmekle yetindi.

Cuma gecesi Magdeburg Noel pazarı, el-Abdulmuhsin’in kullandığı aracın insanları ezmesiyle kana bulandı. Aralarında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 200’den fazla insan şok içinde hastanelere taşındı.

Kaynak: Haber Merkezi