Playboy'a pozuyla gündem oldu: Fransız bakan Schiappa'dan açıklama

Playboy'a pozuyla gündem olan Fransız bakan Schiappa açıklamalarda bulundu. Schiappa, "Pamela Anderson'ı örnek alıyorum" dedi.

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Playboy'a pozuyla gündem oldu: Fransız bakan Schiappa'dan açıklama

Fransa'nın Sosyal Ekonomiden Sorumlu Bakanı Marlene Schiappa, Playboy dergisine verdiği tartışmalı pozu savundu. 

Ünlü erkek dergisi Playboy'a verdiği röportajda Schiappa, şu ifadeleri kullandı: 

“Eğer bazı kadınlar, erkek dergisinde poz vermek istiyor ve bundan keyif alıyorlarsa, bence onları suçlamamalıyız. Miss France gibi eğer bir güzellik yarışmasını kazanmaktan keyif alıyorlarsa bunu da harika buluyorum, onları desteklemeliyiz.”

NE OLMUŞTU?

Independent Türkçe’nin haberine göre; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinesinde görev yapan Schiappa, ünlü model Pamela Anderson'ı da örnek aldığını söyledi. Anderson, Playboy dergisine poz vermenin kendisi için "özgürleştirici bir deneyim" olduğunu ifade etmişti.

40 yaşındaki Schiappa, 2008'de oluşturduğu ve çalışan annelere destek sağladığı Maman travaille (Anne çalışıyor) adlı bir blogla da ünlenmişti. Fransız bakan erotik romanlar da yayımlamıştı. 

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, emeklilik yaşı düzenlemesi nedeniyle büyük protestoların yaşandığı bir dönemde Schiappa'nın pozunun "uygunsuz kaçtığını" söylemişti.

Eşitlik Bakanı Isabelle Rome ise ülkenin önde gelen gazetelerinden Figaro'ya açıklamasında, Playboy'un cinsiyetçi stereotipleri kullandığına dikkat çekerek, Schiappa'yı şu sözlerle eleştirmişti:

“Kendi kendime şunu soruyorum: Bu, cinsiyetçi stereotiplerle dolup taşan bir dergiyken neden kadınların davasına katkı sağlamak için Playboy'u seçtiniz? Bu derginin tüm meselesi kadınları nesneleştiren kültürle ilgili.”

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