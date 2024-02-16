Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Peru Jeofizik Enstitüsü (PGI), merkez üssü Peru'nun kuzeyindeki Huaral kenti olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Perulu yetkililerden yapılan açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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