Pentagon, Musk'la El Sıkıştı: Gizli Operasyonlarda Grok Dönemi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Elon Musk’a ait yapay zeka şirketi xAI arasında Grok yapay zekasının gizli askeri sistemlerde kullanımına ilişkin bir anlaşma yapıldığı iddia edildi. Habere göre Pentagon ve xAI, Grok modelinin 'tüm yasal askeri amaçlar' doğrultusunda gizli askeri sistemlerde kullanılabilmesine olanak tanıyan bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, istihbarat analizi, silah geliştirme ve sahadaki operasyon planlaması gibi hassas görevlerde yapay zekanın yer almasını kapsıyor.

CLAUDE İLE ANLAŞMAZLIK

Bu adımın arkasında Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan güvenlik ve etik tartışmaların etkili olduğu öne sürülüyor. Pentagon’un, Anthropic’in Claude adlı yapay zeka modeline getirilen kısıtlamalar nedeniyle farklı bir çözüm arayışına girdiği belirtiliyor. Anlaşmanın ne kadar süreceği veya Grok’un Claude’un yerini tamamen alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA