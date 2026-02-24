Epstein Skandalında Yeni Perde: Gizli Depoları Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu gerekçesiyle yargılanırken 2019’da cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı. İngiliz The Telegraph gazetesinin ulaştığı kayıtlara göre Epstein, bilgisayarlar ve fotoğraflar dahil bazı materyalleri ABD genelinde kiraladığı gizli depolarda sakladı.

6 FARKI DEPO KİRALAMIŞ

Habere göre Epstein, en az 6 farklı depo kiraladı. Kredi kartı kayıtları, bu depolardan en az birinin 2003 yılından itibaren kullanıldığını ve ödemelerin ölümüne kadar sürdüğünü gösteriyor. Depolarda, Karayipler’deki özel adası Little Saint James’ten getirilen bilgisayar ve dijital materyallerin de bulunduğu iddia edildi.

BASKINA KARŞI HAZIRLIK

Belgelerde dikkat çeken bir diğer detay ise, Epstein’in 2000’li yılların ortasında Florida’daki evine yapılabilecek olası bir polis baskını konusunda uyarıldığı izlenimini veren bilgiler oldu. Bu sürecin ardından Epstein’in, bilgisayarların başka bir depoya taşınması için özel dedektiflere talimat verdiği ve bu işlemler için on binlerce dolar ödeme yaptığı kaydedildi. New York’ta da gizli bir depo açılması için girişimde bulunulduğu belirtildi.

The Telegraph’ın incelediği arama emirlerine göre ABD makamlarının söz konusu depolara baskın düzenlemediği görüldü. Bu durum, depolarda Epstein ve bağlantılı kişilerle ilgili daha önce kamuoyuna yansımamış belgelerin bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

FBI YANIT VERMEDİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), depolara yönelik herhangi bir arama yapılıp yapılmadığına ilişkin sorulara yanıt vermedi. Haberde görüşüne başvurulan eski özel dedektifler ise çalışmalarının gizli olduğunu belirterek açıklama yapmadı.

Kaynak: AA