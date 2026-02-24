İran'da Helikopter Düştü

İran'da bir helikopter henüz bilinmeyen nedenden dolayı sebze-meyve haline düştü. Kazanın ardından yangın çıktı, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.

İran'da Helikopter Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

Etiketler
İran Helikopter
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Meksika'da Kanlı Saatler: En Az 55 Can Kaybı Meksika'da Kanlı Saatler: En Az 55 Can Kaybı
Epstein Skandalı İngiltere'ye Sıçradı: Eski Bakan Gözaltında Epstein Skandalı Büyüyor... Eski İngiliz Bakan Gözaltında
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi Mansur Yavaş Aday Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi
Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü
Kaçış Planı İddianamede: İşte Tok ve Cihantimur’a İstenen Ceza Kaçış Planı İddianamede: İşte Tok ve Cihantimur’a İstenen Ceza
Bahçeli'den Dikkat Çeken Çıkış: KCK’nın Feshi Derhal Sağlanmalı ‘KCK’nın Feshi Derhal Sağlanmalı’
Ederson 3 Hafta Olmayacak... Gözler Tarık'ta Ederson 3 Hafta Olmayacak... Gözler Tarık'ta