Pekin'de Tarihi Toplantı! Filistinli Gruplar Birlik Anlaşması Yaptı

Filistinli gruplar, Çin'de gerçekleştirdikleri tarihi toplantıda birlik anlaşması yaptı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride bölünmeyi sona erdirme anlaşmalarının uygulanmasını takip eden dört madde belirlendi.

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Pekin'de Tarihi Toplantı! Filistinli Gruplar Birlik Anlaşması Yaptı

Filistinli gruplar, Çin'in başkenti Pekin'de iki gün süren toplantıların sonunda, tüm Filistinli güçlerin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altında yer aldığı kapsamlı bir ulusal birliğe ulaşma ve geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Bu toplantı, Çin'in resmi daveti üzerine gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda yayımlanan bildiride, "Çin'deki görüşmeler sırasında, tüm Filistinli güç ve grupları FKÖ çerçevesinde kapsayan kapsamlı bir Filistin ulusal birliğine ulaşma ve BM kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlama ve 194 sayılı karar uyarınca dönüş hakkını garanti altına alma" konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

4 MADDE BELİRLENDİ

Habertürk'ün aktardığına göre, bildiride, bölünmeyi sona erdirme anlaşmalarının uygulanmasını takip eden dört madde belirlendi:

  1. BM'nin ilgili kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve dönüş hakkının garanti altına alınması.
  2. Filistin halkının uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi çerçevesinde işgale karşı direniş ve onu sona erdirme hakkı.
  3. Filistinli grupların mutabakatıyla ve yürürlükteki Filistin Temel Yasası'na dayanarak Başkan tarafından kararlaştırılan geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurulması ve bu hükümetin Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistin topraklarında yetkilerini kullanması.
  4. FKÖ kurumlarını geliştirmek ve yeni ulusal konsey oluşturulana kadar siyasi karar alma sürecinde ortaklığı sağlamak amacıyla geçici birleşik liderlik çerçevesinin etkinleştirilmesi.

TOPLANTIYA KATILAN GRUPLAR

Toplantıya katılan 14 Filistinli grup şunlardı: Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi, Filistin Halk Partisi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlığı, Filistin Demokratik Birlik (FIDA), Filistin Kurtuluş Cephesi, Arap Kurtuluş Cephesi, Filistin Arap Cephesi ve Halk Kurtuluş Savaşçıları (Kuvvetler).

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