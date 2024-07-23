Demokrat Parti'den Kamala Harris'e Adaylık İçin Yeşil Işık

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylık için Demokrat Parti delegelerinden yeterli sayıda destek aldı. Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasından bu yana, demokratların seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağış yapıldı.

Kamala Harris, Demokrat Parti’yi Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde temsil etmek üzere Demokrat Partili delegelerin çoğunluğundan destek kazanmayı başardı. ABD medyasında yayınlanan anketlere göre Harris, yaklaşık 2 bin demokrat delegenin desteğini kazanarak Demokrat Parti’nin adayı olmayı garantiledi. Ancak Harris’in adaylığı henüz resmi statü kazanmış değil.

Delegeler, seçim bölgesini Demokrat Ulusal Kongresi’nde (DNC) temsil etmek üzere seçilen kişilerden oluşuyor. Delegelerin oy vereceği, 1-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülen sanal oylamadan sonra Harris’in adaylığının resmi statü kazanmış olacak.

'TRUMP'I YENMEYİ AMAÇLIYORUM'

ABD basınına göre, toplam 50 eyaletin en az 27’sinden demokrat delegasyonlar, Harris'e tam desteklerini bildiren açıklamalar yayınladı.

Harris, delegelerden aldığı destekle ilgili X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Adaylığı yakında resmen kazanmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Harris, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la ilgili de "Gelecek aylarda ülke genelinde seyahat edip Amerikalılarla neyin söz konusu olduğunu konuşacağım. Partimizi, ülkemizi tam anlamıyla birleştirmeyi ve kasım ayında Donald Trump'ı yenmeyi amaçlıyorum," dedi.

Demokratlar arasında etkisi yüksek kıdemli bazı isimlerin Harris’in adaylığı ile ilgili yorum yapmaması dün ABD basınının dikkat çektiği noktalardan biri olmuştu. Bu isimlerden ABD Temsilciler Meclisi eski başkanı Nancy Pelosi Harris’e desteğini açıklarken, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve eski Başkan Barack Obama, Harris’in adaylığını desteklemek konusunda temkinli davranan isimler arasında. Kıdemli demokratların bu yaklaşımı Harris'e karşı bir muhalefetten ziyade, “Demokrat Ulusal Kongre’sinin aday belirleme sürecini etkilemekten kaçınma isteği’’ olarak değerlendiriliyor.

HARRİS’İN SEÇİM KAMPANYASINA REKOR BAĞIŞ

Başkan Joe Biden'ın pazar günü yarıştan çekildikten sonra Demokratlar arasında Harris'e destek dalgası büyüyerek devam ediyor. Biden'ın duyurusundan bu yana, demokratların seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağış akışı gerçekleşti.

Demokratların bağış platformu ActBlue verilerine göre Harris’in Demokratların başkan adayı olarak işaret edilmesinin ikinci gününde de bağış rekoru kırıldı. Harris’in adaylığı henüz 48 saati doldurmamışken iki günde toplanan bağış miktarı 130 milyon doları geçti.

Wilmington'daki kampanya merkezindeki çalışanlara hitaben konuşan Harris, Trump’ın seçim kampanyasını hedef alarak "biri geleceğe odaklanıyor, diğeri geçmişe odaklanıyor, Donald Trump ülkemizi geriye götürmek istiyor... Biz, tüm Amerikalılara yer açan daha parlak bir geleceğe inanıyoruz" dedi. Biden'dan da övgüyle bahseden Harris, Biden’ın başkan yardımcısı olarak çalışmanın ‘hayatının en büyük onurlarından biri’ olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA