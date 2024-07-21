Biden Adaylıktan Çekildi... Yerine Hangi İsim Aday Olacak?

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı peki yerine gelmesi beklenen muhtemel isimler kimler?

Son Güncelleme:
Biden Adaylıktan Çekildi... Yerine Hangi İsim Aday Olacak?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildi.

5 Kasım’da yapılacak olan seçimlere çok az bir süre varken, bu kararın ardından gözler yerine gelecek isimlere çevrildi. Biden, her ne kadar Kamala Harris’e desteğini açıklasa da dört isim öne çıkıyor.

ABD, 5 Kasım’da seçime gidiyor. Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump, Demokratların adayı Joe Biden ile girdiği debate sonrasında Biden’a demokratlar ‘çekil’ baskısı geldi. İlk ‘çekilmeyeceğim’ diyen Biden, bugün çekilceğini açıkladı.

İşte Biden’ın yerine gelmesi beklenen muhtemel isimler:

Michigan Valisi Gretchen Whitmer

Silah karşıtlığı ve kürtaj savunuculuğu ile Whitmer partide öne çıkıyor.

Biden Adaylıktan Çekildi... Yerine Hangi İsim Aday Olacak? - Resim : 1

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom

Newson, Demokrat Parti’de her ne kadar popüler bir isim olsa bile kamuoyu onu bir sonraki seçimde aday olmasını bekliyor.

Biden Adaylıktan Çekildi... Yerine Hangi İsim Aday Olacak? - Resim : 2

Başkan Yardımcısı Kamala Harris

Başkan Biden, adaylıktan çekildikten sonra Kamala Harris’e açık destek verdi.

Biden Adaylıktan Çekildi... Yerine Hangi İsim Aday Olacak? - Resim : 3

Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy, ABD'li senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve Başkan John F. Kennedy'nin yeğenidir. Ünlü bir avukat olarak öne çıksa da Kennedy Jr’ın adaylığı çok zor gözüküyor.

Biden Adaylıktan Çekildi... Yerine Hangi İsim Aday Olacak? - Resim : 4

Michelle Obama

Michelle Obama: Obama, eski başkan Barack Obama’nın eşi. Her ne kadar ismi konuşulsa da adaylık ihtimali çok düşük görünüyor.

Biden Adaylıktan Çekildi... Yerine Hangi İsim Aday Olacak? - Resim : 5

Etiketler
Joe Biden ABD
Son Güncelleme:
Biden Başkanlık Yarışından Çekilmişti! Donald Trump'tan İlk Açıklama! Donald Trump'tan Açıklama Geldi!
Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor
Seçim Yarışından Çekilen Biden, Desteklediği İsmi Açıkladı ABD Başkanı Biden'den O İsme Sürpriz Destek
Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor... Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor...
ÇOK OKUNANLAR
Kavurucu Sıcaklara ve Sağanak Yağışa Dikkat! Meteoroloji'den 17 İl İçin Alarm Kavurucu Sıcaklara ve Sağanak Yağışa Dikkat!
İngiliz Kraliyet Ailesinin Sofrasına Kadar Gidiyor! Dağların Tepesinde Hasat Başladı: Çiftçiye Bayram Ettiriyor, Kilosu 80 TL Dağların Tepesinde Hasat Başladı. Çiftçiye Bayram Ettiriyor, Kilosu 80 TL
Emekliye Ek Zam Farkı Ne Zaman Yatacak? İşte Detaylar Emekliye Ek Zam Farkı Ne Zaman Yatacak?
Emeklilik Sistemi Değişecek mi? Erdoğan Muhalefete Yüklendi, Yeni Yasama Dönemini İşaret Etti Muhalefete Yüklendi, Yeni Yasama Dönemini İşaret Etti
Ersan Şen'den Bir Falso Daha, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı: Gel Çeşme'ye, Kazığı Yiyince Soluğu Barselona'da Alırsın Ersan Şen'den Bir Falso Daha, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı