Biden Adaylıktan Çekildi... Yerine Hangi İsim Aday Olacak?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildi.

5 Kasım’da yapılacak olan seçimlere çok az bir süre varken, bu kararın ardından gözler yerine gelecek isimlere çevrildi. Biden, her ne kadar Kamala Harris’e desteğini açıklasa da dört isim öne çıkıyor.

ABD, 5 Kasım’da seçime gidiyor. Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump, Demokratların adayı Joe Biden ile girdiği debate sonrasında Biden’a demokratlar ‘çekil’ baskısı geldi. İlk ‘çekilmeyeceğim’ diyen Biden, bugün çekilceğini açıkladı.

İşte Biden’ın yerine gelmesi beklenen muhtemel isimler:

Michigan Valisi Gretchen Whitmer

Silah karşıtlığı ve kürtaj savunuculuğu ile Whitmer partide öne çıkıyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom

Newson, Demokrat Parti’de her ne kadar popüler bir isim olsa bile kamuoyu onu bir sonraki seçimde aday olmasını bekliyor.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris

Başkan Biden, adaylıktan çekildikten sonra Kamala Harris’e açık destek verdi.

Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy, ABD'li senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve Başkan John F. Kennedy'nin yeğenidir. Ünlü bir avukat olarak öne çıksa da Kennedy Jr’ın adaylığı çok zor gözüküyor.

Michelle Obama

Michelle Obama: Obama, eski başkan Barack Obama’nın eşi. Her ne kadar ismi konuşulsa da adaylık ihtimali çok düşük görünüyor.