Biden, Netanyahu ile Görüşecek

Kovid-19'a yakalandığı günden bu yana Delaware'deki evinde dinlenen ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'a dönecek. Biden'ın, 25 Temmuz'da Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

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Biden, Netanyahu ile Görüşecek

WASHINGTON (AA) - Kovid-19'a yakalandığı günden bu yana Delaware eyaletinde dinlenen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kongre'de konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü görüşmesi bekleniyor.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, kamuoyunda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilen Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

ABD'li yetkili, Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.

İkili arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durumun kapsamlı şekilde ele alınması ve ateşkes görüşmelerine ilişkin senaryoların değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalandığı 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'deki evinde izole şekilde dinlenen Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

İsrail ve ABD medyasına yansıyan haberlerde, 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'de bulunan Biden'ın, hastalığı nedeniyle Netanyahu ile görüşmeyebileceği iddiaları yer almıştı.

Kaynak: AA

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Joe Biden Binyamin Netanyahu
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