Meksika'da Polis İstihbarat Şefi Silahlı Saldırıda Öldürüldü!

Meksika'nın başkenti Meksiko'da polis istihbarat şefi, sokakta silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan polis şefi hayatını kaybederken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Meksika'da Polis İstihbarat Şefi Silahlı Saldırıda Öldürüldü!

Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko'nun polis istihbarat şefi Milton Morales Figueroa, başkentin kuzeyindeki Coacalco kasabasında, alışveriş yaptığı sırada saldırıya uğradı. Saldırıda sırtına 3 kurşun isabet eden 40 yaşındaki Figueroa, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vatandaş Güvenliği Sekreterliği (SSC) Başkanı Pablo Vazquez, açıklamasında, olaydan "büyük" üzüntü duyduğunu belirterek, "Meydana gelen korkunç saldırıda meslektaşım ve dostum Milton Morales Figueroa hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Vazquez, sorumluların kısa sürede bulunup adalete teslim edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONUNA ÖNCÜLÜK ETMİŞ

Bu arada, Figueroa'nın 2022'de 600 kilogram kokainin ele geçirildiği bir operasyona öncülük ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: AA

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