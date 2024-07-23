İlk Defa O Bölgeyi Hedef Aldı! Hizbullah’tan İsrail'e Füze Saldırısı

İsrail’in hem Filistin’e hem de Lübnan’a saldırılarını sürdürürken Hizbullah da İsrail’a saldırmaya devam ediyor. Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde yer alan Tsuriel yerleşim birimine ilk defa saldırı düzenledi. Lübnan Hizbullahı, saldırının katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.

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İlk Defa O Bölgeyi Hedef Aldı! Hizbullah’tan İsrail'e Füze Saldırısı

Hizbullahtan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan sınırına yakın Tsuriel birimine ilk defa saldırı düzenlendiği belirtildi.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARA KARŞILIK VERİLDİ

Söz konusu yerleşim birimine onlarca katyuşa füzesi gönderildiği kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'da sivillere yönelik saldırılarına karşılık olarak Tsuriel yerleşim biriminin hedef alındığı vurgulandı.

10 FÜZE ENGELLENDİ

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in yukarı Celile bölümüne fırlatılan 10 kadar füzenin büyük çoğunluğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini duyurdu. Ordu, Hayfa çevresinde hatalı hava hedefi uyarısı nedeniyle hava savunma sistemlerinden önleyici füzelerin yanlışlıkla ateşlendiğini aktardı. Sosyal medyada, Celile bölgesinde füzelerin havada ilerlediği ve patlama seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı. Hayfa bölgesindeyse önleyici füzelerin havada ilerlediği görüntüler ekranlara yansıdı.

Hizbullah’tan İsrail’e Lübnan'a Saldırı TehdidiHizbullah’tan İsrail’e Lübnan'a Saldırı TehdidiDünya

İsrail ordusunun dün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesinde silah deposuna düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bölgede güçlü patlamalar meydana geldiği ve en az üç kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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