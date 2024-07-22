İsrail'den Art Arda Katliamlar: Gazze'de Can Kaybı 39 Bini de Aştı!
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 290 gündür sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Gazze'de 7 Ekim'den beri meydana gelen saldırılarda can kaybı 39 bin 6'ya, yaralı sayısı da 89 bin 818'e yükseldi.
İsrail, 7 Ekim 2023'den beri Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılara ilişkin son durumu açıkladı.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 kişinin yaralandığı belirtildi.
ENKAZ ALTINDAKİLERE ULAŞILAMIYOR
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 6'ya, yaralananların sayısının da 89 bin 818'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
Kaynak: AA