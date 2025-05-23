Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde park halindeki bir minibüs, alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

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Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Gökçevre köyünde gerçekleşen olayda, köy muhtarı Yaşar Kök’e ait minibüs, park edildiği sırada aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı; ancak minibüs tamamen yanarak sadece metal iskeleti kaldı.

Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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