Paris'teki son scooter da kaldırıldı

Fransa'nın başkentinde uzun süredir devam eden tartışmaların sonuna gelindi. Paris sokaklarındaki elektrikli scooterlar kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Paris'teki son scooter da kaldırıldı

Fransa'nın başkenti Paris, kiralık scooterların yasaklandığı ilk Avrupa başkenti oldu. Paris'te elektrikli scooterlar uzun zamandır tartışma konusuydu. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Nisan ayında referandum çağrısında bulunmuş, halkın neredeyse yüzde 90'ı scooterların yasaklanması yönünde oy kullanmıştı.

Referanduma katılım yalnızca yüzde 7 buçuk gibi düşük bir oran ile sınırlı kalsa da, sonuç demokratik bir zafer olarak karşılık gördü.

Belediye, kiralık scooter şirketlerine araçların toplanması için eylül ayının başına kadar zaman tanıdı. Verilen sürenin sonuna gelinirken Paris'teki yaklaşık 15 bin elektrikli scooterdan sonuncusu da sokaktan kaldırıldı

2021 yılında, Fransa genelinde elektrikli scooterlar nedeniyle yaşanan kazalarda biri başkentte olmak üzere 24 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl ise Paris'te 3'ü ölümlü olmak üzere toplamda 459 kaza meydana geldi. Elektrikli scooterların kaldırılmasının ardından kiralık bisiklet kullanımının artması öngörülüyor.

Etiketler
Fransa
Son Güncelleme:
Büyük tepki çekmişti. Ancak son haber Farah Zeynep Abdullah hayranlarını sevindirdi Büyük tepki çekmişti. Ancak son haber Farah Zeynep Abdullah hayranlarını sevindirdi
Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı
ABD'den 'Wagner esasen sona erdi' açıklaması ABD'den 'Wagner esasen sona erdi' açıklaması
ABD’de Kongre baskını davası: Trump yanlısı grubun liderine 17 yıl hapis cezası Trump yanlısı grubun liderine 17 yıl hapis cezası
ÇOK OKUNANLAR
Kira tartışmalarında yeni dönem başlıyor! Bugün yürürlüğe giriyor Kira tartışmalarında yeni dönem başlıyor!
Arızalar tartışma konusuydu: İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada! İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada!
Bu illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış bekleniyor İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış bekleniyor
Bugün vizyona giren 8 yeni film Bugün vizyona giren 8 yeni film
Cezaevindeki mafya üyesi anlattı: "Mermi kaynağımız bazı polisler ama en çok hâkimlere para yediririz" "Mermi kaynağımız bazı polisler ama en çok hâkimlere para yediririz"