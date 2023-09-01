Ekvador'un başkentinde art arda patlamalar!
Ekvador'un başketi Quito, gece saatlerinde art arda patlamalarla sarsıldı.
Güney Amerika ülkesi Ekvador’da gece saatlerinde yaşanan molotofkokteylli ve bombalı saldırılar başkenti Quito’da büyük paniğe yol açtı.
Kentte iki araca yerleştirilen bombanın patlamasının ardından bazı yerlere molotofkokteyliyle düzenlenen saldırılar sonucu yangın çıktı.
Yetkililer, saldırıların önceki gün cezaevlerinde yaşanan kargaşanın ardından geldiğine dikkat çekti. Ülkedeki 6 cezaevinde mahkumlar, polisin arama kararı üzerine 57 gardiyan ve polisi rehin almıştı.
Saldırılardan birinin hedefinde cezaevi müdürlüğü de vardı. Emniyet, cezaevlerindeki polis operasyonlarına karşı silahlı çetelerin misillemede bulunduğunu bildirdi.
Ekvador cezaevlerinde, Kolombiya ve Meksika’yla bağlantılı rakip çeteler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor. Hapishanelerdeki şiddet olaylarında son 2 yılda 430’dan fazla mahkum öldü.