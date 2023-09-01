ABD’de Kongre baskını davası: Trump yanlısı grubun liderine 17 yıl hapis cezası

ABD Kongresine 6 Ocak 2021’de gerçekleştirilen baskında yer alan aşırı sağcı "Proud Boys" grubunun lideri Joseph Biggs, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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ABD’de Kongre baskını davası: Trump yanlısı grubun liderine 17 yıl hapis cezası

ABD’de eski başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği kanlı baskındaki rolü nedeniyle yargılanan aşırı sağcı "Proud Boys" grubunun lideri Joseph Biggs’in cezası belli oldu.

Federal savcıların hakkında 33 yıl hapis cezası talep ettiği Biggs, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaptıklarından pişmanlık duyduğu ifade eden ve dışarıdaki Trump destekçileri tarafından kışkırtıldığını savunan Biggs, “Dışarıdaki kalabalık tarafından kışkırtıldım ve içeriye doğru ilerledim. Merakım beni yendi. Ben terörist değilim. Kalbimde nefret yok. Cezalandırılmam gerektiğini biliyorum ve anlıyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Biggs, Mayıs ayında, koordineli bir saldırıda kışkırtıcı komplo kurmak, yetkililerin görevlerini yerine getirmesini engellemeye yönelik tehditler ve sivil isyan sırasında kolluk kuvvetlerine müdahale de dahil olmak üzere farklı gerekçelerden suçlu bulunmuştu.

Proud Boys üyesi Zachary Rehl de aynı davada 15 yıl hapse mahkum edildi. Rehl’in baskın sırasında Kongre binası dışındaki polislere kimyasal madde sıktığı görülmüştü.

Federal Savcı Jason McCullough yaptığı açıklamada, suçların "çok ciddi" olduğunu, şu anda verilecek sert bir cezanın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde “önemli bir mesaj” olacağını ifade etti.

6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD’de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak’ta, Kasım 2020’deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden’ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Savcılar, Oath Keepers ve Proud Boys’un bazı üyelerine "baskını önceden planladıklarını ve baskının öncüsü olduklarını" belirterek komplo suçlamalarında bulunmuştu. Oath Keepers grubunun kurucusu Stewart Rhodes geçtiğimiz Mayıs ayında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Kaynak: İHA

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